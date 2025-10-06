Catamarca: vuelco fatal en Los Altos

Un siniestro vial fatal se registró en la mañana de éste lunes sobre la Ruta Nacional N° 64, a la altura de la localidad de Los Altos, donde un joven perdió la vida al protagonizar un violento vuelco.

El vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa, que circulaba en sentido norte/sur. Según las primeras informaciones, el conductor era el único ocupante del rodado.

Se trata de Jorge Luis Ortiz, quien perdió el control del rodado por causas que aún se investigan, lo que provocó que el automóvil diera varios tumbos antes de detenerse a un costado de la calzada.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el trágico accidente, y el hecho es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

En el sitio trabajan efectivos de la Policía local, junto al personal de Tránsito Municipal, quienes realizan las tareas correspondientes y controlan la circulación vehicular.

Desde las autoridades se solicita transitar con máxima precaución por la zona mientras continúan las pericias en el lugar del siniestro.

Fuente: Info Los Altos