Catamarca: voraz incendio en una vivienda del Sur de la Capital

A las 05:50 de la madrugada de hoy, a solicitud del SAE-911, personal de la Comisaría Décima llegó hasta un domicilio ubicado en el Asentamiento San Martín, propiedad de una mujer mayor de edad, donde se estaría produciendo un incendio.

En el lugar, los policías constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en el interior de una habitación del inmueble, por lo que rápidamente intentaron extinguirlo hasta la llegada de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes sofocaron las llamas que causaron daños materiales totales.

Por el hecho, se dio intervención a Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2, quienes labraron las actuaciones correspondientes.