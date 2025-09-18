Catamarca: volcó una camioneta oficial

Un siniestro vial con un vehículo oficial ocurrió esta mañana en ruta provincial 1, a la altura de la zona conocida como Loma Larga.

Por causas a determinar, una camioneta oficial de color blanco, salió de la calzada y terminó volcando en una alcantarilla. Aparentemente, el estado del camino habría provocado el hecho.

Los ocupantes del rodado resultaron ilesos mientras que trabajadores y maquinaria de la empresa GM rescataron el vehículo.

Llamativamente, al momento del arribo de los efectivos policiales de la Comisaría de Los Varela la camioneta ni sus ocupantes se encontraban en el sitio, ya que tras el rescate prosiguieron viaje.