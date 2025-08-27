Catamarca: volcó una camioneta en Capayán y su conductor fue hospitalizado

Un grave siniestro vial ocurrió hoy alrededor de las 14:30 sobre la Ruta Nacional 38, a unos 200 metros antes del ingreso a la villa de Capayán.

Una camioneta Ford Ranger, que remolcaba un carro cargado con bolsas de arena, volcó y dejó como saldo a su conductor, un joven de apellido Figueroa, de 22 años, con golpes y escoriaciones.

El herido fue trasladado de inmediato al hospital Roberto Ramón Carro, mientras en el lugar trabajaron efectivos de la comisaría de Huillapima y bomberos voluntarios de Chumbicha. Pese a las lesiones y los daños en el vehículo, el joven se encuentra fuera de peligro.