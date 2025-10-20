Catamarca: volcó un auto en Santa María

Un violento vuelco ocurrió alrededor de las 9:00 de esta mañana en la localidad de Andalhuala, en la jurisdicción de San José, Departamento Santa María, donde un automóvil Fiat al mando de un hombre de apellido Fuenzalida que iba junto a otras dos personas, salió de la ruta provincial 39 y terminó volcando a un río Seco.

Todos fueron trasladados al Hospital de Santa María para ser asistidos aunque trascendió que no habrían sufrido heridas de gravedad. El vehículo resultó con daños materiales de importancia. Tomaron intervención efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de San José.