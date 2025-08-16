Catamarca: volcó un auto en La Cébila y debieron trasladar de urgencia al conductor al Hospital San Juan Bautista

Un siniestro vial ocurrió alrededor de las 21:35 de la noche de este viernes, en Ruta Nacional Nº 60, a la altura del kilómetro 1133, cuando un automóvil Peugeot 408 al mando de Víctor García (65) salió de la calzada y terminó volcando en la banquina.

El hombre resultó con heridas, siendo asistido por personal médico de Saujil y auxiliado por personal policial del Grupo de Infantería de Tinogasta, que pasaba ocasionalmente por el lugar, mientras que el SAME lo trasladó al Hospital San Juan Bautista.

Tomaron intervención efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha para labrar las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.