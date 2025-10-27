Catamarca: visita educativa a Zijin-Liex, de estudiantes y docentes de Tatón

Continuando con sus acciones de Responsabilidad Social, Zijin-Liex recibió la visita de estudiantes y docentes de la Escuela Primaria N°299 de la localidad de Tatón.

Los visitantes fueron recibidos por el equipo de Responsabilidad Social de la empresa, quienes brindaron una charla sobre las acciones que la compañía desarrolla en la comunidad.

Luego, el equipo de Salud Ocupacional —integrado por la Dra. Gisel Trejo y el Lic. Marcelo Barrionuevo— dio una charla sobre cuidado bucal, donde los niños aprendieron hábitos saludables de higiene y prevención.

La visita incluyó un recorrido por la Planta de Procesos y el Laboratorio Químico, donde el equipo técnico de la empresa explicó a los estudiantes las tareas y procedimientos que allí se realizan para la obtención del carbonato de litio. La jornada culminó con un almuerzo compartido y la entrega de presentes para cada estudiante.

Zijin-Liex apuesta a la educación, la salud y el desarrollo comunitario, fortaleciendo los vínculos con las instituciones locales y reafirmando los valores de la empresa: cooperación, aprendizaje mutuo y desarrollo compartido.