Catamarca: violento asalto en barrio San Ramón deja a una vecina con pronóstico reservado

La tranquilidad del barrio San Ramón se vio interrumpida esta mañana por un violento episodio de inseguridad que mantiene a toda la comunidad en vilo. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 en la calle Santa Cruz al 1.700, cuando Ángela Carlota Monje, de 66 años, fue brutalmente atacada durante un presunto asalto en su vivienda.

Según relataron vecinos de la zona, la víctima habría sido sorprendida por al menos una persona que ingresó a su domicilio con fines delictivos. Aunque aún se investigan las circunstancias, se supo que Ángela fue agredida físicamente con extrema violencia. A raíz de las lesiones sufridas, fue trasladada de urgencia a un sanatorio privado de esta ciudad, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar recolectando pruebas y tomando declaraciones testimoniales. Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con el o los responsables del violento ataque.

La conmoción entre los vecinos no se hizo esperar. Comerciantes y residentes del barrio manifestaron su profunda preocupación por la creciente inseguridad y reclamaron mayor presencia policial en la zona. Aseguran que, si bien el barrio cuenta con un sistema denominado “seguridad vecinal”, el mismo no se encuentra en condiciones óptimas, ya que la bocina de alerta no funciona, lo que impide dar aviso inmediato ante cualquier emergencia.

“Estamos totalmente desprotegidos. No hay patrullaje, y cuando pasa algo como esto, nos damos cuenta de lo expuestos que estamos”, expresó una comerciante de la cuadra.

Desde la fiscalía en turno ya se inició una causa para investigar el hecho y no se descarta que en las próximas horas haya avances en la identificación del agresor.

