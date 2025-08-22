Catamarca: violento asalto de motochorros a un motociclista en Barrio Achachay

Un violento hecho de inseguridad tuvo lugar en Barrio Achachay, donde un motociclista fue brutalmente asaltado por dos delincuentes que lo derribaron de su moto en movimiento y le sustrajeron una importante suma de dinero.

La víctima circulaba a bordo de su motocicleta Motomel Blitz 110 negra, dominio A168VIA, cuando fue interceptada en inmediaciones de calle Sigfrido Schunk, entre Víctor Mauvecin y Marcos Figueroa. En ese momento, dos sujetos que se movilizaban en una moto tipo CG lo abordaron y, tras forcejear con él, lo golpearon en la cabeza hasta hacerlo caer.

Los asaltantes le arrebataron una riñonera negra que contenía documentación personal y la suma aproximada de un millón de pesos. Según relató el damnificado, no podría reconocer a los autores en caso de volver a verlos.

El hombre manifestó su intención de ser examinado por el médico policial debido al golpe recibido. La Policía investiga el hecho y busca a los autores desconocidos que escaparon con el millonario botín.