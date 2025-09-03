Catamarca: violento asalto a un docente en barrio Alem

Un grave hecho de inseguridad ocurrió en la mañana del lunes en el barrio Alem, zona baja de la Capital catamarqueña, cuando un docente fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta.

La víctima, identificada como Nicolás Sebastián Ariza, de 45 años, empleado municipal y vecino de Valle Chico, relató que alrededor de las 8:00 se encontraba sobre calle Buenos Aires —entre avenida Alem y pasaje Rizo— intentando reparar un desperfecto mecánico de su vehículo, cuando fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

De acuerdo a la denuncia, el acompañante de la moto comenzó a exigirle que entregara su teléfono celular y dinero. Ante la negativa de Ariza, el conductor descendió del rodado, se dirigió a la puerta del acompañante del automóvil y, aprovechando que la ventanilla estaba baja, introdujo la mano sin causar daños y le sustrajo un bolso negro tipo maletín.

En el interior del mismo había una notebook de 14 pulgadas, una tablet de 10 pulgadas y documentación personal, todo en buen estado de conservación. Tras el robo, los delincuentes emprendieron la fuga.

