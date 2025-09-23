Catamarca violenta: pelea entre vecinos terminó con un hombre internado con una fractura de cadera y fuertes amenazas cruzadas

De acuerdo a la denuncia policial realizada por un hombre de apellido Argañaraz, el hecho ocurrió en la noche del pasado sábado, alrededor de las 20:00, cuando recibió un llamado telefónico que lo alertaba sobre un grave incidente sufrido por su padre en una vivienda ubicada en calle Los Regionales al 1.451.

Al llegar al lugar, constató que su progenitor había sido brutalmente agredido por un vecino de apellido Erazu, quien lo habría golpeado violentamente. La víctima, de avanzada edad, le relató lo sucedido, y cuando Argañaraz intentó pedir explicaciones, fue intimidado y amenazado por el padre del agresor, también de apellido Erazu y de 70 años.

Como consecuencia de la golpiza, el padre de Argañaraz debió ser trasladado de urgencia y quedó internado en un centro de salud, diagnosticado con una fractura de cadera.

El caso, que genera gran conmoción en el barrio, ya está siendo investigado por las autoridades competentes.