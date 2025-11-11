Catamarca/Video: así aceptaron los imputados su responsabilidad en la muerte de Diego Pinto

Recordemos que en esta mañana de martes, en el marco de la ley de juicio por jurados se resolvió someter la causa Ref. Autos Expte. N° 61/2024 – “TELLO, RAMON DARIO- CRISTALDO, FACUNDO NICOLÁS p.s.a Homicidio simple con dolo eventual en calidad de coautores” – Capital, Catamarca. – al procedimiento de juicio abreviado por acuerdo de las partes.

El juicio popular que estaba previsto iniciar el día de hoy se suspendió para dar lugar al trámite de juicio abreviado para los imputados de homicidio a pedido de la defensa y el Ministerio Público Fiscal.

Luego de que las partes litiguen, el juez director, Dr. Marcelo Soria, decidirá sobre la procedencia del mismo.

Así aceptaban los imputados su responsabilidad en la muerte de Diego Pinto: