Catamarca: Vialidad Nacional continúa reconstruyendo banquinas en RN 40, en Santa María

Con personal y equipos propios afectados a la Sobrestantía Santa María, Vialidad Nacional prosigue con las tareas de reconstrucción y conformación de banquinas en Ruta Nacional 40, entre Río Las Cuevas y la Cuestecilla de Pie de Médano, en el llamado “Campo Los Pozuelos*.

Los trabajos se concentran esta semana entre los kilómetros 4.198 y 4.205 y consisten en el aporte de material, el relleno de erosiones, perfilado, riego y compactación de banquinas, lo que permite dejar este sector del camino en condiciones de transitabilidad segura para las personas que transitan por esta vía, ya que mejoran la visibilidad sobre toda la zona de camino.

La Ruta Nacional 40 tiene una extensión en la provincia de más de 275 kilómetros y atraviesa los departamentos Belén y Santa María, entre el límite con el norte de La Rioja y el sur de la provincia de Tucumán. Su conservación se lleva a cabo en su totalidad por administración, con personal y equipos propios del 11° Distrito Catamarca.

Se trata de un corredor de suma importancia para el desarrollo de las economías regionales y para el transporte de insumos y productos de la actividad minera de la zona. En forma indirecta, a través de rutas provinciales, vincula esta región con los departamentos Andalgalá y Antofagasta de la Sierra.