Catamarca: Vialidad Nacional continúa la limpieza de alcantarillas entre Tinogasta y Fiambalá

Vialidad Nacional avanza con los trabajos de despeje de cauces y limpieza de alcantarillas en la Ruta Nacional 60, en el tramo comprendido entre el río La Troya y la ciudad de Fiambalá, Km 1365/66 en el Ingreso a la Localidad de Fiambala departamento Tinogasta.

Las tareas, ejecutadas por personal y equipos de la sobrestantía de zona, tienen como objetivo garantizar el correcto escurrimiento del agua de lluvia durante la temporada estival y preservar la estructura vial ante eventuales crecidas de los arroyos que atraviesan la RN 60.

Por lo que se solicita transitar con mucha precaución por el lugar por cuanto las maquinas cruzan permanentemente la Ruta Nac 60, se ruega respetar las señales preventivas