Catamarca: Vialidad Nacional continúa la limpieza de alcantarillas entre Tinogasta y Fiambalá

Vialidad Nacional avanza con los trabajos de despeje de cauces y limpieza de alcantarillas en la Ruta Nacional 60, en el tramo comprendido entre el río La Troya y la ciudad de Fiambalá, Km 1365/66 en el Ingreso a la Localidad de Fiambala departamento Tinogasta.

Las tareas, ejecutadas por personal y equipos de la sobrestantía de zona, tienen como objetivo garantizar el correcto escurrimiento del agua de lluvia durante la temporada estival y preservar la estructura vial ante eventuales crecidas de los arroyos que atraviesan la RN 60.

Por lo que se solicita transitar con mucha precaución por el lugar por cuanto las maquinas cruzan permanentemente la Ruta Nac 60, se ruega respetar las señales preventivas

  • Catamarca: conciencia, prevención y respuesta, ejes de los proyectos aprobados en Diputados

    Catamarca: conciencia, prevención y respuesta, ejes de los proyectos aprobados en Diputados

    En la décimo octava sesión ordinaria, las y los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron diferentes propuestas normativas a través de las cuales se apunta a fortalecer la inclusión social, la concientización sobre la salud y la preparación ante emergencias. Los proyectos debatidos y aprobados reflejaron la diversidad de temas de la agenda parlamentaria.…

  • Catamarca: alumnos de Escuelas Técnicas mostraron sus trabajos en la ExpoTec

    Catamarca: alumnos de Escuelas Técnicas mostraron sus trabajos en la ExpoTec

    El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales, visitaron la muestra anual de escuelas técnicas, denominada ExpoTec, que se lleva a cabo en la jornada de hoy en Plaza 25 de Mayo. Se trata de una actividad prevista en el marco de la Semana de la Educación Técnica y…

  • Catamarca: OSEP se suma al Día Mundial de la Diabetes con una jornada de prevención y concientización

    Catamarca: OSEP se suma al Día Mundial de la Diabetes con una jornada de prevención y concientización

    Las actividades se llevarán a cabo durante este viernes 14 en Casa Central. Entre ellas, los afiliados podrán controlar su glucemia y, en caso de dar valores alterados y no ser diagnosticados, podrán obtener una orden de consulta sin cargo. La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) realizará una jornada especial por el Día…

  • Catamarca: se salvó de milagro al recibir un balazo en el glúteo que casi le toca la arteria femoral

    Catamarca: se salvó de milagro al recibir un balazo en el glúteo que casi le toca la arteria femoral

    Un ajuste de cuentas terminó con un joven herido de bala en un hecho ocurrido ayer a las 6 de la madrugada, cuando Nelson Agüero (28) fue atacado a tiros mientras se encontraba en la vivienda de la familia Navarro, ubicada en la intersección de las calles San Nicolás y Tierra del Fuego, en la…

  • La inflación de octubre fue de 2,3%

    La inflación de octubre fue de 2,3%

    Luego del 2,1% de septiembre, la inflación presentó una leve aceleración en octubre, al alcanzar el 2,3%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,3% y acumuló 24,8% en lo que va del 2025. De acuerdo al informe del INDEC, Transporte registró el mayor incremento mensual, con un 3,5%. A…

