Catamarca: vecinos de Andalgalá elevaron una nota al municipio pidiendo por las cloacas

Los vecinos de los barrios Rosa del Inca, 60 y 80 viviendas ubicados en el sector sur del distrito Chaquiago mantuvieron una reunión en la tarde de hoy lunes para aunar criterios con respecto a las necesidades que los atraviesan.

Manifestaron que son alrededor de 300 familias que carecen del servicio red cloacas “que genera problemas sanitarios y ambientales que afecta a la calidad de vida a los habitantes, y se debe recurrir al servicio del camión atmosférico, que colapsa por la alta demanda” sostuvieron.

En el escrito que será elevado al gobernador Raúl Jalil, al senador departamental Horacio Gutiérrez y al intendente Eduardo Córdoba con el propósito de que gestiones antes los organismo pertinente dicha obra.

Por otra parte lo invitaron a una reunión para tratar otras inquietudes.