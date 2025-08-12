Catamarca: Valle Chico sin agua potable por rotura de un caño

Aguas de Catamarca informó que se encuentra realizando tareas de reparación de un caño de PVC Ø160 ubicado en la intersección de calles 12 y 51, debido a una rotura detectada durante la jornada. Como consecuencia, se prevé baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde en el barrio Valle Chico. Recomiendan a los vecinos hacer un uso racional de sus reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación.
La empresa dispondrá camiones cisterna para asistir a usuarios sensibles como hospitales, escuelas y centros de salud. Para consultas o reclamos, la central telefónica atiende al 0800-888-8255 y vía WhatsApp al 383-4900 314.