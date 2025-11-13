Catamarca: una vecina de Villa Cubas se sorprendió al encontrar un delincuente dentro de su casa

Una vecina del barrio Villa Cubas vivió anoche una verdadera noche de terror al descubrir a un delincuente dentro de su vivienda, ubicada a pocos metros de los Tribunales, llegando a calle Colón. El hecho ocurrió pasadas las 22 horas, cuando la mujer se encontró con el malviviente ya dentro de su casa, específicamente en la cocina.

Según relató la víctima, el intruso no se mostró intimidado por su presencia; por el contrario, intentó avanzar hacia ella, lo que le provocó un momento de tremenda angustia y desesperación.

Ante la situación, la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio, momento en que su marido salió de la habitación y alcanzó a ver al intruso mientras huía por la puerta trasera y saltaba una tapia de más de dos metros para darse a la fuga.

De inmediato se constituyó en el lugar personal de la Comisaría Quinta, quienes realizaron un relevamiento en la zona y recabaron testimonios de vecinos con el fin de identificar al delincuente.