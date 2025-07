Catamarca: una trabajadora denunció intento de abuso dentro de la empresa minera Zijin Liex

Una empleada de limpieza de la empresa Zijin Liex denunció que el pasado lunes 30 de junio, un ciudadano de origen chino intentó abusar de ella mientras realizaba tareas dentro de la planta ubicada en Fiambalá. La mujer contó a la policía que logró escapar al forcejear y resistirse. El caso recién salió a la luz ayer, cuando la víctima formalizó la denuncia en la comisaría local.

El comisario Nicolás Soria dio detalles: “Hace días atrás, aparentemente, hubo un hecho de delito de instancia privada contra personal de una minería reconocida en la localidad de Fiambalá. Y en el transcurso de la tarde se efectivizó la denuncia penal. Ya se dio participación a todas las instituciones y a la autoridad de juicio correspondiente. Fue a la mañana, se podría considerar que sería dentro del horario laboral, dentro de las funciones que ejercía esta persona. No está identificada, no la conoce, no reconoce su nombre, no lo identifica por su nombre, pero sí me dijo que lo podría identificar, reconocerlo físicamente”.