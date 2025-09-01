Catamarca: una sexagenaria quiso prenderse fuego en la Peatonal, pero una mujer policía se lo impidió

Hoy, a las 16:40, mientras la Agente de Policía Luciana Ramírez, perteneciente al Comando de Operaciones Preventivas (COP) realizaba tareas preventivas en la Peatonal Rivadavia al 900, impidió que una mujer de 62 años atentara contra su vida.

La efectivo policial notó que la sexagenaria se encontraba nerviosa y, al acercarse para dialogar con ella, ésta le manifestó que se quitaría la vida. En ese momento, tomó un bidón con un líquido combustible y roció su cuerpo, para luego sacar un encendedor de uno de sus bolsillos con intenciones de quemarse a lo bonzo. Ante esta situación, rápidamente la Agente tomó a la mujer de las manos e impidió que continuara con su accionar.

Luego de contenerla, solicitó la presencia de profesionales médicos del SAME, quienes la trasladaron al Hospital San Juan Bautista.

Esta persona se habría ausentado de su domicilio ubicado en la localidad de San Isidro, Dpto. Valle Viejo, en horas de la mañana de hoy, y sus familiares se constituyeron en la Comisaría local, donde alertaron sobre su desaparición.

Finalmente, acudieron al lugar del hecho personal del COP, de la Comisaría Primera, que corresponde por jurisdicción, mientras que Sumariantes de la Unidad Judicial N° 1 labraron las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este.