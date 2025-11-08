Catamarca: una semana llena de actividades para los alumnos de 3ro de Procesos Mineros del IES Andalgalá

La semana comenzó con un taller sobre monitoreo ambiental dictado por el departamento de Geoquímica de la DIPGAM. En este, se realizó el reconocimiento de parámetros de medición del agua , herramientas específicas como el caudalímetro, turbidímetro y multiparamétrico , y se enfatizó en los procedimientos estándar de sistemas de gestión de calidad y ambiente bajo normas certificadas como las ISO.

El martes se llevó a cabo la puesta en práctica del monitoreo en el punto de control del río La Toma , como parte del programa quincenal de monitoreos. Los alumnos pudieron observar todo el procedimiento y participar en la carga de datos en las planillas de control, así como en el levantamiento de muestras que luego se envían a laboratorios certificados.

Finalmente, el jueves 06 se realizó la visita a la planta de procesamiento de la piedra semipreciosa Rodocrosita en El Arsenal de Huaco, de la empresa CAMYEN. Esta fue una experiencia ideal para completar el ciclo de todos los procesos , desde su extracción en minas Capillitas hasta su clasificación y comercialización.