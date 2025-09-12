Catamarca: una patota atacó a menor de 13 años brutalmente y quedó internado con pronóstico reservado

El violento ataque que sufrió un menor de 13 años, producto de una patota en el barrio 120 Viviendas Norte, pasada la hora 23 de ayer, fue reportado por el servicio de emergencias SAE 911, que se constituyó con un móvil policial de la comisaría décimo tercera y personal paramédico del servicio de emergencias SAME, trasladando al chico a una clínica privada, con pronóstico reservado por la brutal golpiza sufrida por varios jóvenes.

Según lo que pudo conocer y confirmar Radio TV Valle Viejo, ya hay una persona detenida en relación de este hecho. Se trataría de Leonardo Pedraza, de 21 años, y otra persona fuertemente sindicada que es intensamente buscada.

El menor, oriundo de la localidad de Esquiú, departamento La Paz, fue auxiliado por vecinos que lograron asistir a la víctima y detener a uno de los patoteros, que ya se encuentra a disposición de la justicia.