Catamarca: una mujer reclama avances en su denuncia por presunta mala praxis

Roxana Benítez, quien denunció una presunta mala praxis ocurrida hace tres años en una clínica de la Capital, volvió a exigir respuestas por la falta de avances en su causa, que está en manos de la Fiscalía N° 7 a cargo de la Dra. González Pinto.

La mujer sostiene que su expediente estuvo extraviado durante meses y que aún padece secuela por una cirugía realizada en un sanatorio, luego de la cual debió ser intervenida nuevamente en Córdoba.

Benítez presentó un nuevo pronto despacho, y pidió que la pericia médica sea realizada en otra provincia, alegando falta de imparcialidad en Catamarca.

También reclamó celeridad de la investigación y sanciones para los responsables, al afirmar que la demora judicial la mantiene sin justicia ni reparación desde hace casi tres años.

“Yo, frente a esto, le reclamo a la médica que me practicó esta operación, aunque ella me dice que es el sanatorio el que le brinda a ellos el material que van a usar. Ella en el consultorio intentó tironear el hilo, tengo que viajar de nuevo a Córdoba, me tuvieron que hacer lo que se llama una cauterización a nivel de cúpula para poder cerrar, porque estaba abierta la herida. Pasan los días, yo vuelvo a reclamarle a esta médica pidiendo que se haga cargo. Todo esto de los viajes, las medicaciones, me tuve que hacer cargo desde el primer momento. Me dice que ella no me podía responder por el momento, que estaba de viaje, que me vea con otro colega. Ese hombre también hizo lo mismo sin consentimiento mío, queriendo sacar el hilo, y es cuando me tienen que urgente operar de nuevo. Ayer, el doctor me dijo que no me tendría que haber dejado tocar porque se me abrió la operación, y ahora hay que intervenir urgentemente. Imagínense la situación en la que yo estoy pasando ya desde hace tres años”, dijo Benítez.