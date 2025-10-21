Catamarca: una mujer que había retirado 2 millones de un banco, denunció su desaparición

Un confuso y preocupante episodio tuvo como protagonista a una jubilada de 79 años, quien denunció la pérdida de 2 millones de pesos luego de haber retirado la suma de una delegación bancaria ubicada sobre calle Mate de Luna al 500, en la capital.

El hecho se registró pasadas las 8 de la mañana, cuando la mujer efectuó la extracción y, alrededor de las 10:00, al salir del lugar, fue asistida por una agente de Tránsito municipal, quien la ayudó a cruzar la calle para abordar un auto de alquiler.

Minutos después, la jubilada advirtió la desaparición del dinero, por lo que se presentó ante las autoridades policiales para realizar la denuncia correspondiente.

Entre las hipótesis que se manejan, los investigadores no descartan que la víctima haya sido observada por arrebatadores o “pungas” que frecuentan esa zona, considerada un sector caliente y marcado por la presencia delictiva.

Tampoco se descarta que se trate de una maniobra propia de las denominadas “entraderas”, en las que los delincuentes siguen a sus víctimas luego de efectuar retiros bancarios.

Por el momento, todo es materia de investigación, y se trabaja en el cotejo de las cámaras del sistema SAE 9-11, además de las del banco y de los comercios cercanos, con el objetivo de reconstruir el trayecto de la mujer y determinar en qué momento se produjo la pérdida o el robo del dinero.

En el hecho intervienen personal de la Comisaría Segunda y de la Unidad Judicial Nº 2, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno.