Catamarca: una mujer denunció a su joven expareja por intimidar a su hija menor de edad

En la mañana de hoy, a las 10:50, por requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta la esquina de las calles San Anselmo y Santa Teresa, donde aprehendieron a un joven de 24 años, quien fue sindicado por su expareja, una mujer de 39 años de edad, como el presunto autor de haber ingresado a su domicilio a intimidar a su hija menor de edad.

Por lo sucedido, personal de la Comisaría Octava, que por jurisdicción corresponde, trasladó a esta persona a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte y se invitó a la progenitora de la damnificada a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 8.