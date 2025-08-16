Catamarca: una mujer amenazó con un cuchillo a un joven para robarle en pleno centro

En la madrugada de hoy, a la 01:40, alertados por el SAE-911, numerarios de la Seccional Primera llegaron hasta la calle Zurita al 750, donde se entrevistaron con un joven de 18 años de edad, quien comentó que una persona del sexo femenino lo habría amenazado con un arma blanca, para luego sustraerle dinero en efectivo y darse a la fuga.

De inmediato y con las características aportadas, los policías realizaron recorridos por la zona y en la intersección de las calles Zurita y Tucumán, aprehendieron a la supuesta autora de apellido Guerrero (23), como así también recuperaron la suma de setenta mil cuatrocientos cincuenta pesos ($70.450) en efectivo, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que una (01) cartera y un cuchillo tipo tramontina.

Finalmente, la joven fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este y se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1.