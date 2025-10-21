Catamarca: una joven logró pedir auxilio a través de un tótem de seguridad y un agresor fue detenido en Parque Adán Quiroga

Un grave episodio de violencia de género ocurrió pasadas las cinco de la madrugada en el interior del Parque Adán Quiroga, cuando una joven de 20 años logró activar un tótem de seguridad y pedir auxilio

El hecho fue reportado a través del Sistema de Atención de Emergencias (SAE) 911, luego de que la víctima solicitara ayuda desesperadamente en uno de los puntos de seguridad ubicados en el ingreso al predio.

De inmediato, personal policial se dirigió al lugar y logró reducir y aprehender al agresor, quien se encontraba alterado y habría intentado resistirse al procedimiento.

Fuentes policiales indicaron que el individuo fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno, mientras que la víctima fue asistida por profesionales especializados en violencia de género.