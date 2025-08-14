Catamarca: una diputada presentó proyecto de protección laboral para municipales precarizados

En la sesión legislativa de ayer miércoles, tomó estado parlamentario un proyecto de Ley de la diputada Silvana Carrizo, que busca garantizar la cobertura de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para todas las personas que prestan servicios en los municipios bajo modalidades de contratación no permanente, como becas, pasantías o locaciones de servicios.

“En Catamarca, cientos de trabajadores cumplen funciones para los municipios sin cobertura ante accidentes laborales.”, advirtió Carrizo, al fundamentar la necesidad de la iniciativa.

El texto legislativo invita a los municipios a adherir voluntariamente, en respeto a su autonomía institucional, y establece que el Poder Ejecutivo Provincial deberá brindar asistencia técnica y administrativa para facilitar su implementación.

El proyecto, según explicó la diputada, surge a raíz de la trágica muerte de un trabajador municipal del distrito Pozo de Piedra (Belén), ocurrida en julio de este año. El hombre falleció sin contar con cobertura de ART ni con condiciones mínimas de seguridad. “Esta ley busca cuidar a quienes trabajan para el Estado, ya que es una obligación jurídica, política y moral”, enfatizó.

Carrizo también destacó que la iniciativa se apoya en antecedentes de leyes de otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que promovieron que los municipios implementaran este tipo de coberturas para personal becado o contratado.