Catamarca: una de las provincias más caras para llenar el changuito

Llenar el changuito en Catamarca, según un relevamiento de la consultora Analytica, para una familia tipo cuesta $736.011, esto significó un gasto adicional de $34.000 en solo 30 días para una familia de clase media, siendo así uno de los mayores incrementos en todo el país.

El informe, que analizó provincia por provincia los costos de una canasta básica compuesta por productos de marca y presentación idéntica, reveló fuertes disparidades geográficas. Mientras en la Patagonia -la región más cara- el precio de la canasta supera ampliamente los $740.000, en el Noreste argentino se consiguen los valores más bajos, con diferencias de más de $75.000 entre las provincias de extremos. En el caso de Catamarca, el salto de precios mensual estuvo acompañado por aumentos en productos clave para el consumo diario como el café, azúcar, aceite y otros.

De acuerdo con el estudio, Santa Cruz lidera el ranking de provincias más costosas para llenar el changuito: $769.319 en julio. Le siguen Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188). En el otro extremo, Misiones ($691.579), Chaco ($693.219) y Formosa ($693.746) presentan los valores más accesibles.