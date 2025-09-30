Catamarca: una candidata de LLA en Valle Viejo asegura que Susana Zenteno confunde violencia con crítica política

Soledad Crespo Corpacci es candidata a concejal por La Libertad Avanza, en el Departamento Valle Viejo, y ayer lunes fue una de las tantas ciudadanas indignadas con una publicación de la intendente Susana Corpacci, donde se victimizaba “como mujer” por los cuestionamientos y denuncias que recibe casi a diario.

La libertaria escribió en su cuenta de Facebook: “Una vez más, la intendente Zenteno intenta victimizarse para tapar lo que realmente está ocurriendo en Valle Viejo. No se trata de ataques personales, ni de cuestiones de género: hablamos de gestión, de fondos públicos y de responsabilidades que todo funcionario debe rendir. Yo no estoy acá para alimentar novelas, sino para defender a los vecinos que cada día sufren las consecuencias de un municipio mal administrado. Cuando hablamos de discrecionalidad en el manejo del dinero de todos, no son “mentiras”, son hechos que la propia comunidad ve y padece”.

Soledad Crespo Corpacci, pariente de la actual senadora, exgobernadora y mentora de Susana Zenteno, aclara: “No confundamos violencia con crítica política. Violencia es otra cosa. Lo que hacemos es ejercer el derecho democrático de señalar irregularidades y exigir transparencia. Si alguien siente incomodidad ante eso, es porque no está dando respuestas claras. La política no se construye desde el victimismo ni desde el ataque personal, sino desde la gestión seria, honesta y responsable. Los chacareros no necesitamos discursos que se esconden detrás de frases hechas, necesitamos soluciones reales, explicaciones concretas y un municipio que funcione. Yo elijo seguir del lado de la gente, señalando lo que está mal y defendiendo lo que corresponde: la verdad y el buen uso de los bienes públicos.