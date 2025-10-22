Catamarca: un septuagenario se descompensó y falleció luego de un partido de fútbol

Ocurrió hoy cerca de las 19:00 horas en el complejo deportivo Mascareño, en la localidad de Piedra Blanca, Departamento Fray Mamerto Esquiú, cuando -según la encargada del lugar- finalizó un partido de fútbol y los jugadores se quedaron a conversar y tomar bebidas en la cantina.

En ese momento, un hombre de apellido Ávila, de 75 años de edad, se descompensó, siendo trasladado en un un vehículo particular al Hospital de San José de Piedra Blanca, dónde los médicos constataron el deceso producto de un infarto masivo.

Tomó intervención la Unidad Judicial N° 11 y se esperan las directivas de la justicia interviniente.