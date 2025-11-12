Catamarca: un policía le salvó la vida a una pequeña de 9 meses de vida en la Capital

A las 21:00 de la noche de ayer, mientras el Sargento Nahuel Cruz, numerario de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, se encontraba franco de servicio, en la plazoleta “Las Américas”, ubicada en la calle Cuba, entre Costa Rica y Panamá, una joven mujer de 27 años le manifestó que su hija de nueve meses de vida no respiraba.

Rápidamente, el Suboficial tomó a la pequeña en sus brazos y le practicó la maniobra de Heimlich, mientras se dirigía a pie a la Comisaría Séptima, que corresponde por jurisdicción.

Cuando arribó a la dependencia policial, el efectivo logró desobstruir las vías respiratorias de la niña, quien expulsó una piedra por la boca, y el personal de la seccional mencionada trasladó a la bebé, junto con su progenitora, al CAPS Dr. Edgardo Acuña, donde recibió la atención médica correspondiente.