Catamarca: un policía fue agredido a cuchillazos y pedradas por delincuentes que robaban luminarias

Un grave episodio de violencia se registró anoche en la Capital, cuando un efectivo policial fue atacado por un grupo de delincuentes dedicados al robo de luminarias públicas. El hecho ocurrió alrededor de las 21:15 del domingo 19 de octubre, cuando un vecino y funcionario policial , domiciliado en el barrio 100 Viviendas Sur, regresaba a su casa y advirtió que no había alumbrado público en la zona. Al observar detenidamente, vio a alguien descendiendo de un poste con una luminaria en sus manos.

El uniformado intentó interceptarlo, pero el ladrón huyó hacia una vivienda ubicada sobre calle Joselín Cerda Rodríguez, entre Diógenes Carrizo y Francisca Granero de García. Al llegar hasta el lugar, el efectivo fue sorprendido por otros tres cómplices —entre ellos, un hombre de unos 25 años y dos mujeres, una de ellas menor de edad—, quienes lo atacaron con un cuchillo y a pedradas, provocándole lesiones y daños en su vehículo particular.

Los agresores fueron identificados como Lautaro Andrés Vélez, una mujer de aproximadamente 40 años, una adolescente de 16 años, y otro joven de unos 25 años, todos domiciliados en la misma zona.

Tras el brutal ataque, el policía logró ponerse a resguardo y radicó la denuncia correspondiente. La Fiscalía ordenó diversas medidas y personal de la comisaría jurisdiccional trabaja para identificar y detener a los responsables.

Se investiga si los agresores formarían parte de una banda dedicada al robo de cables y luminarias públicas, una modalidad delictiva que ha causado múltiples perjuicios en distintos barrios de la Capital.