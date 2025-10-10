Radio TV Valle Viejo
Catamarca: un operador del SAE-911 contuvo y orientó a una mujer en trabajo de parto

Hoy, a las 15:50, el Agente de Policía Kevin Quevedo, operador del SAE-911, recibió un llamado telefónico, donde una persona del sexo femenino le manifestó que su hermana, una joven de 25 años de edad, estaría en trabajo de parto en una vivienda del barrio San Antonio Sur.

Rápidamente, el efectivo policial procedió a contener a la mujer, brindándole a quienes la acompañaban información sobre medidas apropiadas para la correcta recepción del recién nacido y procedimientos seguros para asistir el parto hasta la llegada del personal de salud.

Minutos después, arribaron al lugar facultativos médicos del SAME, quienes asistieron a la mamá y a la bebé, para luego trasladarlas a la Maternidad Provincial 25 de Mayo, con acompañamiento de las unidades móviles del COEM-Kappa, que ya se encontraban en el domicilio mencionado.

Es dable hacer mención, que los motoristas conformaron una avanzada de seguridad dinámica, que les permitió despejar la circulación vehicular y garantizar la fluidez del tránsito, asegurando la continuidad del traslado médico y como resultado de un operativo exitoso llevado a cabo con una coordinación efectiva, lograron que la ambulancia arribara al nosocomio en pocos minutos, donde la pequeña y su mamá recibieron la asistencia médica necesaria.

