Catamarca: un jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual en Tinogasta

El juicio por jurado que se desarrolló en el Nodo de Punto Digital de Tinogasta concluyó este jueves con un veredicto de culpabilidad contra un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud mental de la víctima.

El proceso estuvo a cargo del juez director Dr. Marcelo Soria, con la participación del fiscal Dr. Miguel Mauvecín, el fiscal coadyuvante Dr. Germán Quinteros, el querellante particular Dr. Marcos Gandini y el defensor del imputado Dr. Pedro Vélez.

El tribunal de jurados determinó la culpabilidad del acusado y fijó la audiencia de cesura para el próximo martes a las 11 hs, donde se resolverá la pena correspondiente.

Este caso reitera la relevancia de los juicios por jurado en Catamarca como herramienta para garantizar la participación ciudadana en procesos penales de alto impacto.