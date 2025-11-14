Catamarca: un joven y un adolescente intentaron cometer un robo domiciliario y fueron atrapados por la Policía

A las 02:40 de la madrugada de hoy, en el Callejón Los Agüero S/N°, entre calle Ingeniero Delgado y avenida Presidente Castillo, personal de la Comisaría Tercera se entrevistó con dos jóvenes de 18 y 19 años de edad, quienes manifestaron que dos sujetos habrían intentado cometer un ilícito en su domicilio, para luego darse a la fuga.

De inmediato y con las características brindadas, a pocos metros del lugar, los policías demoraron a los presuntos autores del hecho, un adolescente de 15 años y un joven de apellido Barrionuevo (19), quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se indicaron las medidas a seguir.