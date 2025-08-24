Catamarca: un joven sospechado de cometer un ilícito fue aprehendido y elementos recuperados

A las 03:30 de la madrugada de hoy, a través de un llamado telefónico, efectivos de la Seccional Quinta tomaron conocimiento que en la intersección de las calles Esquiú y República, estaría un sujeto forzando las puertas de los vehículos estacionados en la zona.

Rápidamente y con las características aportadas, los uniformados realizaron recorridos y en la calle Caseros, entre Chacabuco y Mota Botello, aprehendieron al presunto autor del hecho, un joven de apellido Flores (28), como así también secuestraron un (01) estéreo marca Noblex y un (01) set matero completo, que tenía en su poder, al igual que un (01) trozo de hierro.

Es dable hacer mención que, lo incautado sería producto de un ilícito perpetrado en un automóvil Ford Fiesta, propiedad de una persona del sexo masculino de 29 años de edad, por lo que finalmente el sujeto fue alojado en la dependencia policial, tomando conocimiento la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste y se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 5.