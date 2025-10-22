Catamarca: una joven se negó a abonar el pago de un taxi y fue aprehendida

En los primeros minutos de hoy, a las 00:55, motoristas del COEM-Kappa se hicieron presentes en la intersección de las calles Jorge “Negro” Herrera y Chuquisaca, donde aprehendieron a una femenina de apellido Cardenes (28), quien fue sindicada por un joven taxista, como la supuesta autora de haber solicitado su servicio y al llegar a destino, se negó a abonar el viaje, para luego darse a la fuga, siendo interceptada a los pocos metros.

Finalmente, esta persona quedó a disposición sus pares de la Seccional Séptima, que por jurisdicción corresponde, quienes a su vez informaron de lo acontecido a la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, en tanto que se invitó al trabajador del volante a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.