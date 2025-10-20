Catamarca: un joven intentaba vender una batería de auto, vio a la policía, quiso huir y fue detenido

Mientras efectivos de la Comisaría Décima realizaban recorridos preventivos por la calle Florida, pasando calle Tucumán, habrían observado que un joven comercializaba una batería para automóvil y éste al notar la presencia policial, se dio a la fuga, dejando el elemento abandonado, que quedó en calidad de secuestro.

Rápidamente, los policías iniciaron una persecución que culminó a los pocos metros, donde procedieron a la aprehensión del joven de apellidos Romero Quevedo (27), quien fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.