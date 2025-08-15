Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: un joven fue detenido por robarle la bicicleta a su hermana

Anoche, en la Manzana “F” del barrio Santa Marta, motoristas del COEM-Kappa aprehendieron a un joven de apellido Lobos (18), debido a que fue sindicado por su propia hermana de 27 años de edad, como el presunto autor de haberle sustraído una bicicleta marca Omega, rodado N° 12.

Ante esta situación, el joven fue trasladado a la Comisaría Novena, que corresponde por jurisdicción, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur y se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 9.

Seguidamente y tras averiguaciones practicadas, personal de calle de la seccional mencionada llegó hasta el barrio 100 Viviendas Sur, donde recuperó la bici sustraída, que quedó en calidad de secuestro, en virtud de lo cual se dio conocimiento a la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

  • “Changos, ¿quieren hacer una changuita?”: la frase del presunto asesino serial de Jujuy para captar víctimas

    “Changos, ¿quieren hacer una changuita?”: la frase del presunto asesino serial de Jujuy para captar víctimas

    Una de las tías de Sergio Alejandro Sosa, cuyos restos de ADN fueron localizados dentro de la casa del presunto asesino serial Matías Jurado en el sector 8 de Marzo de Alto Comedero, dialogó con Radio 2 y comentó sus sensaciones en torno al caso. De las reconstrucciones que se pudieron hacer, previo a la desaparición del hombre de 25 años,…

  • Catamarca: Raúl Barot va por la reelección en Los Altos

    Catamarca: Raúl Barot va por la reelección en Los Altos

    El intendente de Los Altos, Raúl Barot, aseguró que buscará su segundo mandato. “Voy a ir por la reelección por Fuerza Patria”, remarcó y aseguró la candidatura fue consensuada. Sobre su relación con el senador Jeréz, el jefe comunal admitió que tiene un diálogo institucional y político y que el legislador buscará arrebatarle el cargo…

  • La Policía de Catamarca recuperó gran cantidad de elementos robados

    La Policía de Catamarca recuperó gran cantidad de elementos robados

    Mientras personal policial llevaba a cabo medidas Judiciales ordenadas por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, en inmuebles ubicados en el sector Norte de la Capital, procedió al secuestro de una bicicleta Giant, rodado N° 27, una licuadora, un secador de cabello marca…

  • Catamarca: chocaron un auto y una camioneta en Valle Viejo

    Catamarca: chocaron un auto y una camioneta en Valle Viejo

    Esta mañana de viernes por Avenida Chelemín, en el ingreso al barrio Los Plateados, en Sumalao, Valle Viejo, pasando el Mercado de Abasto, se produjo un choque un auto Fiat Palio y una camioneta Ford Ranger, produciéndose solamente daños materiales. Información en Desarrollo…

  • YPF venderá los mamelucos de Vaca Muerta por el furor que causó Milei

    YPF venderá los mamelucos de Vaca Muerta por el furor que causó Milei

    En el marco del anuncio para transformar sus tiendas Full en un “referente de la gastronomía, los productos regionales y hasta la indumentaria”, el CEO y Presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que la petrolera comenzará a comercializar el mameluco utilizado por los trabajadores en los yacimientos de Vaca Muerta, junto con ropa técnica de trabajo. Según…

  • Falleció Ramón Maddoni, histórico captador de talentos del fútbol argentino

    Falleció Ramón Maddoni, histórico captador de talentos del fútbol argentino

    El histórico captador de talentos del fútbol argentino Ramón Maddoni falleció este viernes a los 83 años. Maddoni era reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pasó gran parte de su vida y donde seguía trabajando hasta su fallecimiento. Ligado a Boca y también…