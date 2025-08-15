Catamarca: un joven fue detenido por robarle la bicicleta a su hermana

Anoche, en la Manzana “F” del barrio Santa Marta, motoristas del COEM-Kappa aprehendieron a un joven de apellido Lobos (18), debido a que fue sindicado por su propia hermana de 27 años de edad, como el presunto autor de haberle sustraído una bicicleta marca Omega, rodado N° 12.

Ante esta situación, el joven fue trasladado a la Comisaría Novena, que corresponde por jurisdicción, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur y se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 9.

Seguidamente y tras averiguaciones practicadas, personal de calle de la seccional mencionada llegó hasta el barrio 100 Viviendas Sur, donde recuperó la bici sustraída, que quedó en calidad de secuestro, en virtud de lo cual se dio conocimiento a la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.