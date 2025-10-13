Catamarca: un joven fue detenido por robar y vandalizar en un local comercial

Mientras numerarios de la Seccional Séptima realizaban recorridos preventivos por la esquina de la avenida Choya y calle Chuquisaca, fueron alertados por un motociclista, quien manifestó que habría observado a tres personas del sexo masculino cometer un ilícito en un local de comidas de la zona, para luego darse a la fuga.

Rápidamente y con las características brindadas, los uniformados ampliaron el recorrido y, en la intersección de las calles San Juan Bautista y Parque Iguazú, procedieron a la aprehensión de uno de los presuntos autores del hecho, un joven de apellido Varela (21), como así también recuperaron un (01) cable de 3 metros aproximadamente y dos (02) focos LED, con sus respectivos porta lámparas, que quedaron en calidad de secuestro.

En ese momento, se presentó un hombre de 46 años de edad, quien sindicó a esta persona como la presunta autora de haber cometido un ilícito en su local comercial, en virtud de lo cual se lo invitó a radicar la denuncia en el Precinto Judicial N° 7, mientras que el ahora aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.