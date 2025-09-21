Catamarca: un innovador espacio para artesanos y emprendedores abrió sus puertas en Paclín

Con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y el intendente Eduardo Menecier, quedó inaugurada en La Merced la Casa del Artesano, un espacio pensado para poner en valor el trabajo de los productores y artesanos de Paclín.

El nuevo edificio será un punto de encuentro para la exposición y comercialización de productos locales como dulces, panes, quesos, vinos artesanales y una gran variedad de sabores que reflejan la tradición y creatividad del departamento. Además, funcionará como sede de capacitaciones, ferias y talleres de formación, impulsando tanto el desarrollo productivo como el turístico.

El ministro Fernando Monguillot celebró la transformación de la vieja casona en un moderno centro de innovación y la recuperación de un espacio emblemático para los emprendedores. “Esto será una verdadera embajada para los artesanos de Paclín. Los turistas encontrarán en un solo lugar el corazón de esta tierra: sus piezas, sus dulces, sus recuerdos. Con tanto avance de la inteligencia artificial, hoy tiene aún más valor lo que está hecho con las manos y refleja nuestra identidad”, afirmó.

También subrayó que Paclín debe consolidarse como un destino turístico de referencia en Catamarca: “Incorporar a emprendedores y artesanos es clave para que cada visitante se lleve un recuerdo auténtico. Estas obras fortalecen la identidad y la cadena de comercialización de quienes se esfuerzan día a día para salir adelante”.

El intendente Eduardo Menecier destacó que la construcción se realizó con mano de obra 100% local, desde carpinteros y herreros hasta pintores, albañiles y electricistas: “Esta casa viene a solucionar un problema histórico de nuestros emprendedores: ahora tienen un lugar para formarse, producir y vender. Habla de una gestión que incluye y transforma, con el acompañamiento de los vecinos y del equipo municipal”, sostuvo.

Menecier también puso en valor el apoyo de la Provincia: “Hay que reconocer a un gobernador presente, que apuesta al interior y lo transforma con obras concretas”, expresó.

Un corredor cultural y productivo

El proyecto busca integrar el desarrollo productivo con la revalorización del patrimonio arquitectónico y cultural del centro de La Merced. La propuesta contempla un corredor que vincula la Terminal de Ómnibus, la Casa del Artesano y la histórica Casona de los Figueroa, recientemente restaurada. El objetivo es generar un circuito de circulación que beneficie a vecinos y turistas, facilite el acceso a los productos locales y refuerce la identidad cultural de Paclín.

La inauguración contó con la participación de autoridades municipales y provinciales, emprendedores y artesanos locales, y vecinos que disfrutaron de una jornada especial.