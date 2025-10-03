Catamarca: un hombre le pegó un tiro a otro durante una discusión callejera

El hecho de sangre ocurrió esta tarde en Avellaneda y Tula y Avenida Güemes Este, donde un individuo identificado como Hugo Manzur (32),resultó con una herida de arma de fuego en una pierna, por lo debió ser asistido y trasladado al Hospital San Juan Bautista.

El atacante pretendió darse a la fuga pero logró ser interceptado por los efectivos policiales en jurisdicción de la comisaría Tercera, y fue identificado como José Roldán, de 35 años de edad, conocido como “El Cordobés”.

Una de las hipótesis apunta a que se trataría de un caso de justicia por mano propia.