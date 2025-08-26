Catamarca: un hombre irrumpió en una casa, golpeó a un vecino y amenazó con matar a toda la familia

El amanecer en los pasajes Cristo Rey y Jerusalén volvió a teñirse de violencia. A las 6 de la mañana, un sujeto identificado como Guzmán (37) irrumpió en una vivienda, desató una brutal golpiza contra un hombre de 39 años y lanzó amenazas de muerte contra él y su madre, una mujer de 60 años. No conforme con ello, destrozó parte del inmueble, generando escenas de verdadero pánico.

El accionar descontrolado del agresor obligó a la inmediata intervención de la Seccional Décima, cuyos efectivos lograron reducirlo y ponerlo bajo custodia, evitando un desenlace fatal. El individuo quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que las víctimas fueron invitadas a formalizar las denuncias en el Precinto Judicial N°2.

Un vecindario bajo amenaza constante

Lo ocurrido revive el miedo en un barrio que aún no se repone del asesinato de Marcelino Pachado, crimen que dejó una huella imborrable en la comunidad.

Los vecinos aseguran que viven en un clima de permanente inseguridad y advierten que “la violencia se volvió parte de la rutina diaria”. Reclaman acciones urgentes para evitar que la zona siga siendo escenario de ataques, crímenes y hechos que podrían terminar en nuevas tragedias.