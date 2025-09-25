Catamarca: un hombre fue internado con graves quemaduras al incendiarse una vivienda

El incendio en una vivienda ubicada en la calle Marcos Figueroa al 1100 en la ciudad Capital, dejó anoche a un hombre de apellido Suárez con graves quemaduras, mientras que su pareja resultó ilesa. Los propietarios de la casa son empleados de la policía judicial, según los primeros informes.

El hombre permanece internado con lesiones de consideración, y sobre el hecho existen versiones contradictorias en cuanto al origen del siniestro.

Algunas fuentes indican que la mujer habría manipulado una botella de tiner y encendido accidentalmente la cocina, lo que provocó el fuego, y que el hombre se quemó al intentar sofocarlo. Otra versión sostiene que el hombre manipulaba una soldadora que explotó, desencadenando las quemaduras y el incendio.

Fuerzas policiales y judiciales se encuentran trabajando en el domicilio para determinar las circunstancias precisas del hecho.