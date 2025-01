Catamarca: un hombre del barrio Portal Norte 3 denunció el robo de casi 2 millones y medio de pesos

La víctima de apellido Robledo, denunció el robo de 2.400.000 pesos y múltiples pertenencias de su hogar, como ropa, calzados y dos garrafas.

A una semana del hecho dio a conocer su frustración por la falta de avances en la investigación pese a que la Fiscalía aseguró haber realizado allanamientos en las viviendas señaladas por él como sospechosas.

Robledo afirmó haber visto un ventilador suyo retirado de una de las casas implicadas y que las autoridades confirmaron su recuperación.

Además, denunció la inseguridad crónica en su barrio, agravada por la presunta actividad de narcotráfico, y advirtió que no descarta encadenarse frente a la Fiscalía si no obtiene respuesta: “Me apersono ahora en Fiscalía para saber si tengo conocimiento de pertenencias, que me sacaron mayormente el dinero, 2.400.000 pesos que me sustrajeron de mi domicilio. Necesito que me atienda el doctor Hugo Costilla, no lo consigo. Recién estuve comunicándome con la doctora Barrientos y ella se comunicó con la unidad judicial 8 para saber los adelantos de la denuncia. La doctora le pregunta a la unidad si se hicieron los allanamientos y dicen que sí, en las casas indicadas. Y yo veo una de las pertenencias mías del domicilio ese, la subieron en un vehículo. O sea que supuestamente las otras cosas tienen que estar alrededor de esos domicilios. Lejos de ahí no están”.