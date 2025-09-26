Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: un grupo de padres tomó pacíficamente la Escuela Primaria N°295 de Rincón, Pomán

Un grupo de padres lleva adelante la toma pacífica de la Escuela Primaria N °295 Julio Argentino Roca de la localidad de Rincón, Departamento Pomán.

Los progenitores exigen la cobertura de cargos docentes ya que hay grados que debieron ser unificados por falta de educadores.

Además, solicitan la creación de un gabinete psicopedagógico que brinde acompañamiento a los alumnos.

Aseguraron que realizaron los reclamos ante las autoridades del Ministerio de Educación sin ninguna respuesta por lo que no descartan profundizar las protestas hasta ser escuchados.

  • Catamarca: un grupo de padres tomó pacíficamente la Escuela Primaria N°295 de Rincón, Pomán

    Catamarca: un grupo de padres tomó pacíficamente la Escuela Primaria N°295 de Rincón, Pomán

    Un grupo de padres lleva adelante la toma pacífica de la Escuela Primaria N °295 Julio Argentino Roca de la localidad de Rincón, Departamento Pomán. Los progenitores exigen la cobertura de cargos docentes ya que hay grados que debieron ser unificados por falta de educadores. Además, solicitan la creación de un gabinete psicopedagógico que brinde…

  • Catamarca: nuevas obras de pavimentación para mejorar el acceso a Los Altos

    Catamarca: nuevas obras de pavimentación para mejorar el acceso a Los Altos

    El intendente de Los Altos, Raúl Barot, recorrió los trabajos de asfaltado que comenzaron en la avenida Fragata Libertad, una obra muy esperada por los vecinos de la localidad. El intendente destacó que la obra también alcanzará las calles San Lorenzo y Gobernador Arnoldo Castillo, mejorando la accesibilidad a los barrios Tabacaleros, Virgen de Guadalupe,…

  • Catamarca: cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR

    Catamarca: cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR

    Con la participación de docentes y alumnos de las provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán, se llevó a cabo el acto de cierre de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR, Instancia Regional NOA 2025. El encuentro, contó con la presencia del ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, Nicolás Rosales…

  • Comienzan los Juegos Deportivos Nacionales Evita: una edición con nuevos atractivos

    Comienzan los Juegos Deportivos Nacionales Evita: una edición con nuevos atractivos

    La edición 2025 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita llega con novedades del 29 de septiembre al 4 de octubre, en Mar del Plata, donde no sólo estarán los 36 deportes que integran el tradicional cronograma de competencias, sino que habrá 4 disciplinas promocionales: el breaking donde los jóvenes combinan danza y habilidades atléticas, los…

  • Catamarca: detienen a un motociclista luego de una persecución

    Catamarca: detienen a un motociclista luego de una persecución

    Mientras personal del Grupo Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) realizaba recorridos por cercanías a la manzana “I”, del barrio San Antonio Sur, observó que un motociclista, que al notar la presencia de las unidades móviles, se habría dado a la fuga, iniciándose una persecución que finalizó a los pocos metros con la aprehensión de un joven…

  • Catamarca: 53 familias de Valle Viejo recibieron sus viviendas pero Susana Zenteno no concurrió al acto luego del papelón en un comercio

    Catamarca: 53 familias de Valle Viejo recibieron sus viviendas pero Susana Zenteno no concurrió al acto luego del papelón en un comercio

    El sueño de la casa propia se hizo realidad para 53 familias de Pozo El Mistol, en el departamento Valle Viejo. El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezó el acto de entrega de las nuevas viviendas sociales. Estas unidades habitacionales forman parte del Plan Integral de Viviendas, financiado…

Anuncio
Anuncio