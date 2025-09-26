Catamarca: un grupo de padres tomó pacíficamente la Escuela Primaria N°295 de Rincón, Pomán

Un grupo de padres lleva adelante la toma pacífica de la Escuela Primaria N °295 Julio Argentino Roca de la localidad de Rincón, Departamento Pomán.

Los progenitores exigen la cobertura de cargos docentes ya que hay grados que debieron ser unificados por falta de educadores.

Además, solicitan la creación de un gabinete psicopedagógico que brinde acompañamiento a los alumnos.

Aseguraron que realizaron los reclamos ante las autoridades del Ministerio de Educación sin ninguna respuesta por lo que no descartan profundizar las protestas hasta ser escuchados.