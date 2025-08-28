Catamarca: un expolicía se postula a concejal en Fray Mamerto Esquiú

Oscar “Kiko” Barrios anunció su candidatura a concejal por el circuito Norte de Fray Mamerto Esquiú por La Libertad Avanza. El excomisario destacó que buscará transparencia en el Concejo Deliberante y priorizará soluciones en transporte, salud y seguridad para localidades como Collagasta, La Carrera, Pomancillo y Las Pirquitas, donde los servicios esenciales presentan problemas históricos.

En su diálogo esta mañana de jueves con Radio TV Valle Viejo, Barrios explicó que su propuesta se basa en gestión efectiva y acompañamiento a la comunidad, con foco en jóvenes y familias afectadas por falta de recursos.

También adelantó que impulsará mejoras en atención sanitaria, control policial y condiciones de transporte, asegurando que su trabajo apuntará a resolver necesidades concretas que hasta ahora no fueron atendidas en el circuito Norte.