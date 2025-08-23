Catamarca: un detenido por amenazar de muerte al fiscal Barros

La justicia inició una investigación de oficio luego de que un usuario de la red social Facebook, identificado como Brian Galván, amenazara de muerte al fiscal de Cámara, Augusto Barros.

El episodio ocurrió luego la audiencia de cesura de pena realizada ayer viernes, en la que el funcionario pidió prisión perpetua para Cristian Marcelo y Cristian Alejandro Barros, condenados por un jurado popular por homicidio agravado, en el juicio por el crimen de Marcelino Pachado.

La fiscal Jessica Miranda actuó de oficio anoche al tomar conocimiento a través de las redes y ordenó el arresto del autor de la amenaza que figura en el perfil, quien quedó detenido.

Anoche la policía fue a la casa del fiscal, quien quedó con consigna hasta esta mañana patrullando el domicilio de forma preventiva.