Catamarca: un chico de 14 años terminó hospitalizado al sufrir bullying de sus compañeros de escuela

La madre de un adolescente de 14 años denunció que su hijo viene siendo hostigado desde hace meses por compañeros de curso en una escuela de la Capital.

El acoso incluyó insultos, hostigamiento permanente y mensajes de WhatsApp con agravios que derivaron en episodios de ansiedad y ataques de pánico.

En medio de esta situación, el menor llegó a autolesionarse, lo que obligó a su familia a trasladarlo de urgencia al Hospital de Niños Eva Perón, donde recibió asistencia psicológica.

Desde la institución educativa se reconoció que no era el único alumno víctima de esta problemática y se tomaron medidas internas mientras la justicia avanza en la investigación para identificar a los agresores.