Catamarca: un automovilista provocó el derrape de una moto y huyó

Un siniestro vial se produjo esta mañana sobre el puente de la circunvalación, cuando un hombre de 36 años que se dirigía a su trabajo cayó a la calzada con su motocicleta.

La Policía informó que el hecho ocurrió luego de que un automovilista al mando de un Fiat uno frenara de golpe y posteriormente se diera a la fuga, lo que habría provocado el derrape sobre el puente.

El SAME asistió al motociclista que presentaba dolores y fue trasladado al hospital San Juan Bautista. En el lugar, intervinieron peritos y la policía para las actuaciones correspondientes.